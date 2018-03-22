Ростовский бизнес пожаловался властям на ограничения из-за ЧМ

Генеральный директор «Юг Руси» Сергей Рубанов на заседании коллегии администрации Ростова заявил, что на время ЧМ приходится пик уборки зерновых, но вывезти ячмень и пшеницу будет невозможно из-за перекрытия улиц

«Во время чемпионата мира оба крупных моста — Ворошиловский и Сиверса — будут перекрыты (для грузового транспорта — прим.). А по улице Луговой будет ограничено движение вплоть до полного закрытия на два месяца. Если такое случится, то это станет колоссальным ударом не только по экспортерам, но и по всему аграрному сектору, ведь мы не вывезем ни ячмень, ни зерновые. К тому же здесь будет прекращена отгрузка подсолнечного масла, а это минимум 10 тысяч бутылок в сутки, то есть каждая третья бутылка продаваемого в стране масла», — сказал Рубанов на заседании.

Глава администрации Виталий Кушнарев на это ответил, что «наша цель — минимизировать потери бизнеса».

«Я думаю, мы минимизируем те ограничения, которые будут (на время проведения ЧМ-2018). 15 июля, когда закончится чемпионат, все ограничения будут сняты», — сказал Кушнарев.

Как ранее писали Юга.ру, предприятия Ростовской области, использующие опасные вещества в производстве, могут обязать приостановить свою деятельность на время ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).