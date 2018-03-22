В Краснодаре подорожает проезд в автобусах шести пригородных маршрутов

В Краснодаре с 24 марта на автобусных маршрутах № 163А, 186Б, 102А, 151А,155А и 187А увеличится стоимость проезда

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что сейчас размер тарифа равен 1,57 рубля за километр. Теперь он увеличится на 18 копеек и составит 1,75 рубля за километр.

«При этом все существующие льготы для отдельных категорий граждан сохранят, в том числе будут принимать талоны, дающие право на скидку в 50%. Будут действовать льготные пригородные электронные билеты, по которым стоимость одной поездки составляет 15 рублей», — отметил Архипов.

Он пояснил, что плата на пригородных муниципальных маршрутах рассчитывается исходя из километража поездки и тарифа за километр. По словам главы департамента, в Краснодаре, как и по всей России, перевозчики на маршрутах по нерегулируемым тарифам самостоятельно устанавливают цены на проезд. При этом новый тариф соответствует среднекраевому уровню. Например, на пригородных маршрутах Сочи он составляет 1,81 рубля за километр, в Анапе — 1,93 рубля за километр, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.