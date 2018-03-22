В Краснодаре подорожает проезд в автобусах шести пригородных маршрутов
В Краснодаре с 24 марта на автобусных маршрутах № 163А, 186Б, 102А, 151А,155А и 187А увеличится стоимость проезда
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что сейчас размер тарифа равен 1,57 рубля за километр. Теперь он увеличится на 18 копеек и составит 1,75 рубля за километр.
«При этом все существующие льготы для отдельных категорий граждан сохранят, в том числе будут принимать талоны, дающие право на скидку в 50%. Будут действовать льготные пригородные электронные билеты, по которым стоимость одной поездки составляет 15 рублей», — отметил Архипов.
Он пояснил, что плата на пригородных муниципальных маршрутах рассчитывается исходя из километража поездки и тарифа за километр. По словам главы департамента, в Краснодаре, как и по всей России, перевозчики на маршрутах по нерегулируемым тарифам самостоятельно устанавливают цены на проезд. При этом новый тариф соответствует среднекраевому уровню. Например, на пригородных маршрутах Сочи он составляет 1,81 рубля за километр, в Анапе — 1,93 рубля за километр, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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На маршруте № 163А (Бальнеолечебница — СТ «Краснодарсельмаш») в прямом и обратном направлении максимальная стоимость составит 46 рублей. От остановки «Бальнеолечебница» до остановки «9-й км Ростовского шоссе» пассажиры будут платить 22 рубля. От остановки «9-й км Ростовского шоссе» до «СТ "Краснодарсельмаш"» — 24 рубля. В обратном направлении от начальной до конечной остановки стоимость будет равна 54 рублям. От остановки «СТ "Краснодарсельмаш"» до остановки «9-й км Ростовского шоссе» — 32 рублям. Проезд от остановки «9-й км Ростовского шоссе» до «Бальнеолечебницы» будет стоить 22 рубля.
В автобусах маршрута № 186Б (Центральный колхозный рынок — поселок Лазурный — поселок 2-го отделения учхоза «Краснодарское») в прямом и обратном направлении от начального до конечного остановочного пункта стоимость проезда составит 51 рубль. От остановки «Центральный колхозный рынок» до остановки «9-й км Ростовского шоссе» — 23 рубля. От остановки «9-й км Ростовского шоссе» до остановки«Поселок 2-го отделения учхоза "Краснодарское"» — 28 рублей.
На маршруте № 102А Краснодарская ТЭЦ — НСТ «Дружба» в прямом и обратном направлении пассажиры должны будут платить 35 рублей. От остановки «Краснодарская ТЭЦ» до «МТФ» — 20 рублей. От остановки «МТФ» до «НСТ "Дружба"» — 16 рублей.
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Для пассажиров автобусов № 151А (Краснодарская ТЭЦ — Комсомольский микрорайон — поселок Лорис) максимальная цена составит 33 рубля. В поселке Знаменском — 22 рубля. Между поселками Знаменским и Лорис — 12 рублей.
В автобусах № 155А (Бальнеолечебница — садоводческое товарищество «Кубанская Нива») в прямом направлении проезд составит 40 рублей, в обратном — 39 рублей. От остановки «Бальнеолечебница» до остановки «Дачи» — 20 рублей. От остановки «Дачи» до остановки «НСТ "Кубанская Нива"» — 20 рублей.
На маршруте № 187А (Комсомольский микрорайон — поселок Дружелюбный) от начальной до конечной остановки стоимость проезда увеличится до 40 рублей. В поселке Лорис — до 22 рублей. Между поселками Дружелюбный и Лорис — 20 рублей.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 15 марта дачные автобусы вернулись на маршруты.
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