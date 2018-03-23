27 и 28 марта в краснодарской «Типографии» пройдут публичные лекции «Город в деталях»

Помимо лекций образовательная программа предусматривает конкурс для молодых архитекторов

Краснодарский центр современного искусства «Типография» и застройщик микрорайона «Близкий» проводят публичную образовательную программу «Город в деталях: общественные пространства» . Слушателями могут стать молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты, которым интересна современная городская среда и возможность попробовать в себя в реализации общественных пространств, парков и скверов.

27 марта лекцию «Технологии концептуального проектирования» прочтет Алексей Тимофеев, директор архитектурной компании Bureau ARD. Он расскажет о технологиях получения и упорядочивания информации, необходимой архитектору для создания и раскрытия проектного замысла, а также об исследовательских инструментах в градостроительстве.

Вторая лекция первого дня будет посвящена развитию ландшафтных проектов, об этом с аудиторией поговорит архитектор, куратор и публицист Игорь Сафиуллин. «Я постараюсь рассказать о своем опыте в развитии ландшафтных проектов в системе частного и государственного управления на примере реализованных парков, о плюсах и минусах этих практик управления, о необходимости развития и изменения законодательства в применении к ландшафтному строительству», — анонсировал свою лекцию в интервью порталу Юга.ру Игорь Сафиуллин.

28 марта Петр Иванов, исполнительный директор фонда «Городские Проекты» и преподаватель Высшей школы урбанистики ВШЭ, прочтет лекцию «Творческая среда: городское проектирование и гражданское общество». Он раскроет смысл понятия «творческая среда», или creative environment, методологии взаимодействия людей из разных сфер деятельности, которые могут совместно менять городскую среду.

В этот же день директор компании AD project Dorohov Architects Александр Дорохов расскажет о концепции микрорайона «Близкий», после чего будут объявлены условия открытого конкурса на проект сквера в микрорайоне «Близкий» от компании-застройщика ADM:group, который будет реализован в 2018 году.

В конкурсе могут принять участие студенты профильных вузов, молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты в возрасте от 14 до 35 лет. Обсуждение условий и практических заданий пройдет в тот же день, 28 марта, на площадке «Типографии».

Подать заявку можно до 23 апреля. Победитель будет выбран экспертным жюри и получит грант 50 000 руб. от компании застройщика микрорайона «Близкий». Награждение состоится 28 апреля в 16.00 в КЦСИ «Типография».

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте cityindetails.ru.