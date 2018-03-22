Следователи уточнили возраст девушки, погибшей после падения с моста в Краснодаре

В Краснодаре продолжается проверка по факту падения девушки с Северного моста

По версии следствия, 22 марта около 10:40 24-летняя девушка упала с моста. Тело нашли в 9 метрах от железнодорожного полотна на 1622 км перегона Краснодар-1 — Краснодар-2.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.