Следователи уточнили возраст девушки, погибшей после падения с моста в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре продолжается проверка по факту падения девушки с Северного моста

По версии следствия, 22 марта около 10:40 24-летняя девушка упала с моста. Тело нашли в 9 метрах от железнодорожного полотна на 1622 км перегона Краснодар-1 — Краснодар-2.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ.

Краснодар Следственный комитет
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