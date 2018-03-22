На Кубани мужчине дали 23 года колонии за убийство беременной несовершеннолетней

Краснодарский краевой суд вынес приговор 55-летнему мужчине, которого обвинили в убийстве 15-летней беременной девушки

Дело рассматривали с участием присяжных. Подсудимый свою вину не признал.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, вердикта присяжных заседателей, посчитавших не заслуживающим снисхождения, назначил подсудимому 23 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Приговор не вступил в силу.

Как сообщали Юга.ру, в 2000 году мужчина состоял в отношениях с несовершеннолетней жительницей хутора Казаче-Малеваного. В апреле он узнал, что 15-летняя девушка беременна и хочет оставить ребенка, несмотря на его нежелание, поскольку мужчина был женат. Он убил девушку, а тело спрятал в лесу.