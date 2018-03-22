В Адыгее осуждены члены преступной группировки за вымогательство недвижимости

Майкопский городской суд признал виновными 36-летнего местного жителя, 44-летнего краснодарца и 39-летнего жителя Адыгейска в вымогательстве для получения имущества в особо крупном размере

В суде установлено, что в октябре 2016 года члены организованной группы под угрозой применения насилия вымогали у двух жителей Майкопского района зарегистрированные на них объекты недвижимости, общей стоимостью более 30 млн. рублей.

«Кроме того, двое из них признаны виновными в вымогательстве недвижимости жителя Майкопского района на сумму свыше 9 млн рублей, а также в совершении преступлений, связанных с незаконным хранением оружия и боеприпасов, мошенничества», — отметили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

По словам собеседника, деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами, что позволило предотвратить причинение фактического ущерба потерпевшим.

Суд назначил двум подсудимым наказание в виде 10 лет, а третьему — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.



