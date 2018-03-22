Житель Ставрополья незаконно организовал поставки стероидов из зарубежья

Сотрудники таможни пресекли контрабанду сильнодействующих препаратов, которые применяют для наращивания мышечной массы

Установлено, что житель Пятигорска заказал посылку с семью флаконами стероидов. Общая масса препаратов составила 72 грамма. Отмечается, что в Минеральные Воды посылку доставили из страны ближнего зарубежья.

Сотрудники таможни пресекли незаконную деятельность. По факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.