В Краснодаре потушили пожар в вентиляционной шахте на предприятии

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Красных Партизан потушили пожар

Сообщение о возгорании на предприятии поступило в 12:46. По предварительным данным, загорелась вентиляционная шахта. В 13:12 огонь локализовали на площади 20 кв. метров, в 14:07 полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении задействовали 36 человек, сотрудники предприятия сами вышли из здания, когла приехали пожарные.

Краснодар МЧС Пожары
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