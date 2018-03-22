В Севастополе мужчина получил 14 лет колонии за переписку на тему секса с девочками
Севастопольский городской суд утвердил приговор местному жителю, который переписывался с детьми на тему секса
В суде установили, что в соцсети мужчина переписывался с семью девочками в возрасте от 9 до 13 лет. Он переписывался с детьми на сексуальные темы. Однажды он склонил ребенка к личной встрече и совершил иные действия сексуального характера, сообщает «Интерфакс».
В полицию обратилась мать одной из девочек. Она отвечала на сообщения мужчины от лица дочери и получила два порнографических видеофайла.
Суд первой инстанции приговорил нарушителя к 14 годам колонии строгого режима, приговор обжаловали. Однако городской суд оставил приговор в силе.
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