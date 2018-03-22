На Кубани для благоустройства выбрали 59 зеленых зон

В Краснодарском крае подвели итоги голосовании по проектам благоустройства парков и скверов

В Краснодаре опрос проводили по 14 зеленым зонам. Из них благоустроят пять. Это сквер «Фестивальный», аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края, сквер «Студенческий», сквер Пограничников и сквер «Садовый». В Анапе больше всего голосов получил парк 70-летия Победы. В Новороссийске отобрали проект благоустройства сквера «Науки», а также зеленых зон на улице Пионерской и Героев Десантников. В Ейске победили парки «Никольский» и Поддубного, а также сквер в поселке Широчанка.

Гражданам предложили 187 территорий для благоустройства. Из них отобрали 59. Эти зеленые зоны планируют благоустроить в первую очередь.

В опросе приняли участие 1,7 млн человек. Около 139 тыс. жителей проголосовали в Краснодаре, 130 тыс. — в Новороссийске, 146 тыс. — в Сочи, 102 тыс. — в Анапе.

В 2018 году на благоустройство общественных и дворовых территорий предусмотрено около 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, в новых микрорайонах Краснодара 25% территорий займут зеленые зоны.