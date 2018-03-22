Следователи начали проверку после падения девушки с Северного моста в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

Следственный комитет прокомментировал инцидент с падением девушки с Северного моста в Краснодаре

Девушке около 20 лет, она упала с моста на железную дорогу (перегон Краснодар-2 — Краснодар-1). На месте работает следователь, проводится проверка, сообщили Юга.ру в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, ЧП произошло около 11:00.

Краснодар Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В храмах Сочи установят камеры видеонаблюдения
В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале