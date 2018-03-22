В Чечне установили личность мужчины, напавшего на полицейского

В Чечне следователи установили личность мужчины, который стрелял в сотрудника полиции

Им оказался 21-летний житель Грозного. Следователи возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Чечне.

Как сообщали Юга.ру, возле отдела полиции в Старопромысловском районе Грозного 20 марта произошло нападение на полицейского.