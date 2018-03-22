Жителей Сочи предупредили о сильном ветре

В Сочи к спрогнозировали усиление ветра до 17 м/с

С 18:00 22 марта и до вечера 23 марта на территории курорта ожидается усиление ветра, местами порывы будут достигать 17 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Жителям и гостям курорта рекомендовали не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

«Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества», — заключили в пресс-службе.