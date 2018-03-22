В Адыгее за два года финансирование здравоохранения увеличили почти на 340 млн рублей

В Адыгее увеличили финансирование республиканской программы «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы

По данным минздрава Адыгеи, в 2017 году на реализацию мероприятий программы из республиканского бюджета было направлено до 3 млрд рублей, что почти на 219 млн рублей больше, чем в 2016 году было выделено из бюджета региона. В этом году финансирование из бюджета республики увеличилось еще на 118,4 млн рублей. Только на лекарственное обеспечение федерального и республиканского бюджетов было выделено 255,8 млн рублей, что на 29,2 млн рублей или на 12,9% больше, чем в 2016 году.

«В рамках программы серьезное внимание было уделено профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей республики, она увеличилась на 13%. Такую помощь в 2017 году получили 2464 жителя республики», — отметил министр здравоохранения Адыгеи.

По его словам, одним из значимых событий прошлого года стало открытие нового отделения Майкопской городской поликлиники №1. Произведена централизация лабораторной службы в Майкопе. Продолжается строительство республиканского диагностического центра. Завершается возведение лечебного корпуса на 50 коек Тахтамукайской центральной районной больницы с поликлиникой на 200 посещений.

Глава Адыгеи рекомендовал министерству здравоохранения республики сконцентрировать усилия на реализации планов по дальнейшему снижению смертности, поручил продолжить контроль за уровнем цен на лекарственные препараты, а также объемом и качеством оказываемой гражданам медицинской помощи, пресекать случаи невнимательного отношения к пациентам.