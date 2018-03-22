На Кубани врачи центра медицины катастроф спасли мальчика от клинической смерти после ДТП

В Краснодарском крае бригада Регионального центра медицины катастроф помогла 11-летнему мальчику, у которого после аварии остановилось сердце

Медики выехали на место ДТП, во время которого был сбит ребенок. С помощью вакуумного матраса врачи перенесли его в машину, начали восполнять объем циркулирующей крови, ввели обезболивающее и подключили аппаратуру для мониторинга. После этого мальчика повезли в больницу. Однако по дороге он впал в клиническую смерть.

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Врачи сделали непрямой массаж сердца, обеспечивали проходимость дыхательных путей и ввели адреналин. После второй дозы адреналина мальчик начал дышать. К этому времени его привезли в Краевую клиническую больницу № 1.

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