На Кубани врачи центра медицины катастроф спасли мальчика от клинической смерти после ДТП
В Краснодарском крае бригада Регионального центра медицины катастроф помогла 11-летнему мальчику, у которого после аварии остановилось сердце
Медики выехали на место ДТП, во время которого был сбит ребенок. С помощью вакуумного матраса врачи перенесли его в машину, начали восполнять объем циркулирующей крови, ввели обезболивающее и подключили аппаратуру для мониторинга. После этого мальчика повезли в больницу. Однако по дороге он впал в клиническую смерть.
Врачи сделали непрямой массаж сердца, обеспечивали проходимость дыхательных путей и ввели адреналин. После второй дозы адреналина мальчик начал дышать. К этому времени его привезли в Краевую клиническую больницу № 1.
Ребенок получил травму головы, которая не позволяла проводить экстренную операцию. Специалисты больницы провели всю необходимую диагностику и интенсивную терапию в отделении реанимации. В связи с тем, что пострадавшему требовалось непрерывное проведение искусственной вентиляции легких, его после стабилизации состояния перевели в Детскую краевую больницу. Через несколько дней мальчик пришел в себя и начал дышать самостоятельно. Спустя две недели его выписали. Теперь он находится на амбулаторном лечении и восстановлении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
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