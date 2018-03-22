Ограничение на участке трассы М4 «Дон» в Ростовской области снято

22 марта было снято ограничение на участке М4 «Дон» в Ростовской области, которое было установлено 18 марта в связи с погодными условиями

«Сегодня снято ограничение для движения пассажирского транспорта на участке автодороги М-4 «Дон» с 777-го по 1026-й километр, которое было введено вечером 18 марта в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области 21 марта было приостановлено движение транспорта на участках трасс М4 и А260. Из-за снегопада и ледяного дождя на федеральной трассе М4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области образовалась 50-километровая пробка.