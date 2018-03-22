В Лабинском районе директора турагентства будут судить за мошенничество на 2,5 млн рублей

В Лабинском районе завершили расследование дела в отношении местной жительницы, которую заподозрили в мошенничестве

В полицию обратилась женщина, которая оплатила в туристической фирме путешествие за границу, однако обещанную услугу не получила. Ущерб достиг 150 тыс. рублей. Полицейские установили, что 38-летняя директор агентства соврала клиентке о наличии тура и билетов, заключила с ней договор о предоставлении услуг, однако обязательства не исполнила, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Оказалось, что женщина причастна к еще 26 эпизодам мошенничества. Ущерб превысил 2,5 млн рублей. Уголовное дело направили в суд, женщине грозит до десяти лет лишения свободы.