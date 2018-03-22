В регионах РФ предложили создать должность уполномоченных по защите прав пассажиров

В России предложили создать штабы по контролю за работой общественного транспорта при главе региона

Общероссийское объединение пассажиров отправило на имя руководителей 21 региона РФ обращение, в котором попросили учредить должность уполномоченных по защите прав пассажиров. В документе предлагают создать телефонную линию и почту, куда пассажиры смогут отправлять жалобы на работу общественного транспорта и перевозчика. Штаб по контролю должен заняться проверкой и устранением проблем.

«В рамках проведения общественного контроля необходимо дать общественникам полномочия по выявлению случаев закрытия маршрутов общественного транспорта и возможность восстановления их работы (но в этом вопросе важно учитывать причину их закрытия). Затем вместе с жителями указанных территорий находить приемлемое решение. Особенно это актуально для сельских территорий», — рассказал заместитель председателя организации Илья Зотов.

По его мнению, благодаря таким мерам можно будет не допустить случаев нарушения прав пассажиров, сообщает RT.