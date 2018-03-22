Telegram обжаловал в ЕСПЧ судебное решение предоставить данные ФСБ
Мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф за отказ предоставить ключи шифрования сообщений
Об этом рассказал адвокат и руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
«Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей», — цитирует адвоката RT.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки бесполезны.
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Как сообщали Юга.ру, 20 марта Верховный суд не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Роскомнадзор сделал мессенджеру предупреждение — у Telegram есть 15 дней, чтобы выполнить требования ФСБ.
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