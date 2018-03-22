Telegram обжаловал в ЕСПЧ судебное решение предоставить данные ФСБ

Мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф за отказ предоставить ключи шифрования сообщений

Об этом рассказал адвокат и руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. «Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей», — цитирует адвоката RT. Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки бесполезны.