Telegram обжаловал в ЕСПЧ судебное решение предоставить данные ФСБ

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Мессенджер Telegram направил в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф за отказ предоставить ключи шифрования сообщений

Об этом рассказал адвокат и руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Компания Telegram Messenger направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей», — цитирует адвоката RT.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки бесполезны.

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Как сообщали Юга.ру, 20 марта Верховный суд не удовлетворил иск Telegram о признании недействительным приказа ФСБ, требовавшей предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Роскомнадзор сделал мессенджеру предупреждение — у Telegram есть 15 дней, чтобы выполнить требования ФСБ.

Европейский суд по правам человека Интернет ФСБ
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