ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за обстрел сотрудника полиции в Грозном

Как пишет мониторинговая группа SITE Intelligence Group, агентство Amaq, связанное с «Исламским государством», сообщило, что исполнителем нападения на полицейского был один из бойцов ИГ.

Как сообщали Юга.ру, нападение произошло 20 марта в Старопромысловском районе столицы республики.

Неизвестный мужчина открыл огонь и ранил сотрудника. Его ликвидировали ответным огнем.