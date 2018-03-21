ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Чечня

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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за обстрел сотрудника полиции в Грозном

Как пишет мониторинговая группа SITE Intelligence Group, агентство Amaq, связанное с «Исламским государством», сообщило, что исполнителем нападения на полицейского был один из бойцов ИГ.

Как сообщали Юга.ру, нападение произошло 20 марта в Старопромысловском районе столицы республики.

Неизвестный мужчина открыл огонь и ранил сотрудника. Его ликвидировали ответным огнем.

Терроризм
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