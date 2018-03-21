Махачкалинец за 300 тыс. рублей нанял киллера для убийства тети

Дагестан

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Следственный комитет 21 марта направил в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в покушении на убийство

Мужчина предложил наемному убийце за 300 тыс. рублей убить супругу своего дяди. Правоохранительные органы инсценировали убийство женщины.

Заказчик убийства был задержан при передаче денег, сообщил Следком РФ в своем канале в Telegram.

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Как сообщали Юга.ру, осенью 2017 года жительница Ставрополья заказала убийство сожителя за 200 тыс. рублей, а их дочь нашла киллера в соцсетях.

Покушение Следственный комитет
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