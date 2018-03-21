Махачкалинец за 300 тыс. рублей нанял киллера для убийства тети
Следственный комитет 21 марта направил в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в покушении на убийство
Мужчина предложил наемному убийце за 300 тыс. рублей убить супругу своего дяди. Правоохранительные органы инсценировали убийство женщины.
Заказчик убийства был задержан при передаче денег, сообщил Следком РФ в своем канале в Telegram.
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