Махачкалинец за 300 тыс. рублей нанял киллера для убийства тети

Следственный комитет 21 марта направил в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в покушении на убийство

Мужчина предложил наемному убийце за 300 тыс. рублей убить супругу своего дяди. Правоохранительные органы инсценировали убийство женщины. Заказчик убийства был задержан при передаче денег, сообщил Следком РФ в своем канале в Telegram.