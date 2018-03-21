На Кубани в больницу пытались закупить фальсифицированное лекарство от рассеянного склероза. Возбудили уголовное дело

На Кубани прокуратура предотвратила закупку фальсифицированного лекарства для льготников

Белореченская межрайонная прокуратура во время проверки установила, что в рамках муниципального контракта фармацевтическая организация поставила в медучреждение шесть упаковок жизненно необходимого препарата для лечения рассеянного склероза для льготной категории граждан.

«При этом закупаемый препарат был изготовлен без лицензии и не имел документов, подтверждающих его происхождение, а также на соответствие, качество и безопасность. Стоимость закупки составила более 520 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Главному врачу медицинского учреждения объявили предостережение, препарат изъяли и поместили в карантин. Его поставку не оплатили. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных лекарственных средств).