На Кубани в больницу пытались закупить фальсифицированное лекарство от рассеянного склероза. Возбудили уголовное дело

Краснодарский край

Распечатать

На Кубани прокуратура предотвратила закупку фальсифицированного лекарства для льготников

Белореченская межрайонная прокуратура во время проверки установила, что в рамках муниципального контракта фармацевтическая организация поставила в медучреждение шесть упаковок жизненно необходимого препарата для лечения рассеянного склероза для льготной категории граждан.

«При этом закупаемый препарат был изготовлен без лицензии и не имел документов, подтверждающих его происхождение, а также на соответствие, качество и безопасность. Стоимость закупки составила более 520 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Главному врачу медицинского учреждения объявили предостережение, препарат изъяли и поместили в карантин. Его поставку не оплатили. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных лекарственных средств).

Белореченский район Здравоохранение
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В храмах Сочи установят камеры видеонаблюдения
В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале