В Краснодаре в посылке с постельным бельем нашли 2,5 кг наркотиков
В Краснодаре перекрыли канал поставки наркотиков
По предварительным данным, местный житель отправлял и получал наркотики в посылках с различной продукцией через транспортные компании. В посылке с постельным бельем нашли 2,5 кг наркотиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы региона.
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Во время обыска дома у задержанного нашли около 9 кг разных веществ: героин, амфетамин, мефедрон, ЛСД, кокаин, МДМА и гашиш. Мужчина отправлял наркотики в другие регионы и распространял через закладки — он сделал около 50 тайников.
Возбуждено уголовное дело.
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