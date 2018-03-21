В Краснодаре в посылке с постельным бельем нашли 2,5 кг наркотиков

В Краснодаре перекрыли канал поставки наркотиков

По предварительным данным, местный житель отправлял и получал наркотики в посылках с различной продукцией через транспортные компании. В посылке с постельным бельем нашли 2,5 кг наркотиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативные службы региона.

Во время обыска дома у задержанного нашли около 9 кг разных веществ: героин, амфетамин, мефедрон, ЛСД, кокаин, МДМА и гашиш. Мужчина отправлял наркотики в другие регионы и распространял через закладки — он сделал около 50 тайников.

Возбуждено уголовное дело.