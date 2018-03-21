В Краснодаре нашли пропавшего 14-летнего подростка

В Краснодаре полиция нашла пропавшего юношу

В дежурную часть обратился мужчина — его 14-летний брат ушел утром из дома и не вернулся. Из полицейских и сотрудников городской администрации сформировали поисковые группы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские провели поквартирный обход, обследовали близлежащие стройки. Подростка нашли в подъезде дома недалеко от его школы.

«Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним беседу и передали его родителям», — добавили в пресс-службе.