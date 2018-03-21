На Ставрополье экс-главу отдела полиции и его подчиненного осудили за торговлю вещдоками

В Андроповском районном суде Ставропольского края в марте вынесли приговор двум бывшим сотрудникам полиции

Суд установил, что бывший начальник отдела МВД России по Андроповскому району решил вместе экс-инспектором группы по исполнению административного законодательства продать спиртную продукцию, которая находилась в комнате для хранения изъятых вещей. За 2015 год они продали не менее 2 тыс. бутылок водки, коньяка и вина, которые являлись вещественными доказательствами. Общая стоимость продукции составила 400 тыс. рублей.

Экс-начальнику отдела назначили 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его подчиненного приговорили к двум годам условно с испытательным сроком два года.

Приговор еще не вступил в силу, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.