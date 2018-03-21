В Ростове в центре города рухнувшее дерево убило женщину
21 марта в центре Ростова из-за шквалистого ветра на женщину рухнуло дерево, она погибла на глазах у своего мужа и ребенка
«В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в результате обрушения дерева на пешеходной части Пушкинской улицы. От полученных травм 21-летняя пострадавшая скончалась», — сообщается в официальном телеграм-канале СК РФ.
По словам очевидцев, дерево упало на семью. Мужчина и ребенок не пострадали.
По данному факту проводится проверка.
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