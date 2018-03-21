В Новороссийске будут судить женщину, которую обвинили в попытке убить адвоката

В Новороссийске прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о покушении на убийство адвоката

По версии следствия, 29 июня 2017 года у 43-летней женщины возник конфликт с адвокатом, который представлял ее интересы во время развода. Она пришла в кабинет 36-летнего юриста и несколько раз ударила его ножом, потом запрыгнула на стол и била ногами по голове. Мужчина выбежал и сумел позвать на помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направили в Октябрьский суд Новороссийска. Женщину заключили под стражу.