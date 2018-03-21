Патриарх Кирилл отметил низкий уровень преподавания русского языка на Северном Кавказе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в республиках Северного Кавказа необходимо повысить уровень преподавания русского языка

«Наш интерес к повышению уровня преподавания русского языка в этом регионе в первую очередь продиктован заботой о выпускниках школ», — сказал патриарх на заседании Общества русской словесности в Москве.

Он отметил, что выпускники школ Северного Кавказа испытывают трудности при обучении в российских вузах. По его словам, руководство республик предпринимает усилия, чтобы улучшить ситуацию. Однако этого недостаточно. Для решения проблемы нужны качественные педагогические кадры.

Предстоятель поблагодарил министра образования и науки Ольгу Васильеву за возвращение устного экзамена по русскому языку, сообщает «Интерфакс».