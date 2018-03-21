На трассе М4 «Дон» образовалась 50‑километровая пробка

Ростовская область

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Из-за непогоды в Ростовской области 21 марта на трассе М4 «Дон» растянулась 50‑километровая пробка

Из-за снегопада и ледяного дождя на федеральной трассе М4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области образовалась 50-километровая пробка. По данным «Яндекс.карт», средняя скорость движения на этом участке дороги составляет около 5 км/ч.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области 21 марта приостановлено движение транспорта на участках трасс М4 и А260.

Ростовский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

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