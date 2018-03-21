В Ростове задержали трех человек по подозрению в убийстве студента из-за денег

В Новочеркасске Ростовской области три человека задержаны по подозрению в убийстве своего знакомого. Они хотели похитить деньги с его банковского счета

По данным следствия, в Новочеркасске 17 марта 2018 года подозреваемые 1991, 1994 и 1999 года рождения, зная, что на банковском счете их 20-летнего знакомого есть крупная сумма денег, захотели их похитить.

«Под предлогом поездки в аквапарк они уговорили мужчину поехать с ними на автомобиле в Ростов. По пути подозреваемые остановили автомобиль в Аксайском районе рядом с лесопосадкой, где стали избивать молодого человека руками и ногами, требуя от него информации о паролях от его банковских счетов и карт, на которых у того хранилась крупная сумма денег», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Получив отказ, подозреваемые нанесли молодому человеку ножевое ранение в шею, в результате которого он скончался. Похитив документы, мобильный телефон и планшет, подозреваемые скрылись с места преступления. В дальнейшем злоумышленники сняли с его банковского счета 700 тыс. рублей. По предварительным данным, погибший был инвалидом и сиротой.

Подозреваемых задержали 20 марта в Новочеркасске. Свою вину они признали полностью.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «разбой» (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).