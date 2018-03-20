В Грозном ранен полицейский, нападавший убит

Чечня

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Возле отдела полиции в Старопромысловском районе Грозного произошло нападение на полицейского

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, неизвестный мужчина открыл огонь и ранил сотрудника. Его ликвидировали ответным огнем.

Личность нападавшего устанавливается.

Официальной информации правоохранительных органов по этому поводу не поступало.

Полиция
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