В Грозном ранен полицейский, нападавший убит

Возле отдела полиции в Старопромысловском районе Грозного произошло нападение на полицейского

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, неизвестный мужчина открыл огонь и ранил сотрудника. Его ликвидировали ответным огнем.

Личность нападавшего устанавливается.

Официальной информации правоохранительных органов по этому поводу не поступало.