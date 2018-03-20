В Крыму раскрыли убийство 22-летней давности

Крым

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В Крыму 41-летнего местного жителя будут судить за убийство, совершенное летом 1995 года

По данным следствия, 24 июня 1995 года на одной из улиц села Мирное Симферопольского района обвиняемый избил своего знакомого и скрылся с места преступления. Потерпевший через несколько дней скончался в медучреждении от полученных травм.

Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование завершили следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Крыму.

«Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал. Вместе с тем грамотно спланированными и проведенными следственными действиями и при квалифицированном криминалистическом сопровождении добыты достаточные доказательства, подтверждающие его вину в совершении инкриминируемого преступления», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Убийство
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