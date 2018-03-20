На Ставрополье внедорожник врезался в «Газели», которые задавили дорожного рабочего

Ставропольский край

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Один рабочий погиб, еще двое ранены в результате столкновения внедорожника с двумя «Газелями» в Ставропольском крае

ДТП произошло на 248-м км автодороги «Кавказ».

«Водитель Toyota Land Cruiser по неустановленным причинам совершил наезд на обочину и зацепил две стоящие там "Газели". Рабочие, которые убирали проезжую часть, находились перед "Газелями". В результате столкновения "Газели" продолжили движение по инерции и наехали на рабочих», — цитирует РИА Новости представителя краевого управлении ГИБДД.

Один рабочий погиб на месте, двое пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Водитель внедорожника не пострадал, им оказался житель села Канглы.

ДТП
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