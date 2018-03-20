Жителя Динского района будут судить за попытку продать за 1,3 млн рублей присоединение к электросетям

Следственные органы завершили расследование дела в отношении мастера Новотитаровского сетевого участка Динского РЭС ПАО «Кубаньэнерго», обвиняемого в покушении на мошенничество

По версии следствия, в январе мастер предложил собственнику земельного участка в хуторе Осечки оказать содействие в утверждении и согласовании техусловий для присоединения участка к электрическим сетям. Он также сообщил собственнику, что для одобрения подключения нужной мощности он должен передать ему 1 млн 350 тыс. рублей. При этом такими полномочиями мастер не обладал.

«Мужчина согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы. 27 января заявитель встретился с фигурантом и передал ему требуемую сумму. Распорядиться полученными деньгами злоумышленник не смог, поскольку его дальнейшие действия были пресечены оперативными работниками ФСБ по краю, действовавшими по поручению следователя СКР», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В отношении мастера возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере), он находится под подпиской о невыезде. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе ПАО «Кубаньэнерго» сообщили, что компания оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании этого правонарушения.

«Любые незаконные действия сотрудников компании, попытки коммерческого подкупа будут жестко пресекаться в соответствии с действующим законодательством. Эта работа является приоритетной в деятельности компании в сфере безопасности и направлена на то, чтобы очистить ряды энергетиков от недобросовестных сотрудников», — подчеркнули в пресс-службе «Кубаньэнерго».