Житель Чечни незаконно торговал лекарствами от вирусного гепатита
В Чечне возбудили уголовное дело в отношение мужчины, который незаконно реализовывал незарегистрированные в РФ лекарства
По данным следствия, в Грозном подозреваемый незаконно организовал розничную торговлю препаратами, которые не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств. Препараты якобы подходили для лечения вирусного гепатита.
Во время проверочной закупки, которую провели сотрудники правоохранительных органов, у мужчины купили лекарственные препараты в крупном размере. Сейчас устанавливают возможных соучастников подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.