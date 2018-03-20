Житель Чечни незаконно торговал лекарствами от вирусного гепатита

В Чечне возбудили уголовное дело в отношение мужчины, который незаконно реализовывал незарегистрированные в РФ лекарства

По данным следствия, в Грозном подозреваемый незаконно организовал розничную торговлю препаратами, которые не зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств. Препараты якобы подходили для лечения вирусного гепатита.

Во время проверочной закупки, которую провели сотрудники правоохранительных органов, у мужчины купили лекарственные препараты в крупном размере. Сейчас устанавливают возможных соучастников подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.