В Северной Осетии у мужчины изъяли 100 доз зомби-наркотика

В Пригородном районе полицейские обнаружили у мужчины около 100 доз синтетического наркотического вещества

По данным дежурной части полиции, 40-летний местный житель следовал на легковой машине, за рулем которой находился мужчина из соседней республики. На контрольно-пропускном пункте при осмотре салона автомобиля пассажир вызвал подозрение у полицейских. При личном досмотре правоохранители обнаружили у него средство α-PVP или, как его еще называют, зомби-наркотик.

Установлено, что мужчина был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас ведется следствие. Мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия — Алания.