В двух городах и двух районах Дагестана ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции ввели днем 20 марта в двух городах и двух районах Дагестана

С 15:00 руководитель оперативного штаба в республике решил ввести правовой режим КТО в границах Хасавюрта и Кизилюрта, а также Хасавюртовского и Кизилюртовского районов, передает RT.

По данным оперативного штаба Национального антитеррористического комитета РФ, силовики ищут членов незаконных вооруженных формирований и их пособников.