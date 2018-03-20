В двух городах и двух районах Дагестана ввели режим КТО

Дагестан

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Режим контртеррористической операции ввели днем 20 марта в двух городах и двух районах Дагестана

С 15:00 руководитель оперативного штаба в республике решил ввести правовой режим КТО в границах Хасавюрта и Кизилюрта, а также Хасавюртовского и Кизилюртовского районов, передает RT.

По данным оперативного штаба Национального антитеррористического комитета РФ, силовики ищут членов незаконных вооруженных формирований и их пособников.

Антитеррор
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