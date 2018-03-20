В Сочи новый приют для бездомных животных откроют к началу лета

В Сочи к началу лета планируется завершить строительство нового приюта для бездомных животных на территории адлерской птицефабрики

Об этом 20 марта сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Платонов на еженедельной планерке в мэрии.

«Уже сделан расчет необходимых строительно-монтажных работ. Намечено завершить их к 1 июня», — рассказал Платонов.

Он напомнил, что в Сочи создана межведомственная рабочая группа, которая занимается разработкой программы гуманного регулирования численности безнадзорных животных.

В 2018 году на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета выделено более 3 млн рублей.