В Сочи новый приют для бездомных животных откроют к началу лета
В Сочи к началу лета планируется завершить строительство нового приюта для бездомных животных на территории адлерской птицефабрики
Об этом 20 марта сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Андрей Платонов на еженедельной планерке в мэрии.
«Уже сделан расчет необходимых строительно-монтажных работ. Намечено завершить их к 1 июня», — рассказал Платонов.
Он напомнил, что в Сочи создана межведомственная рабочая группа, которая занимается разработкой программы гуманного регулирования численности безнадзорных животных.
В 2018 году на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета выделено более 3 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в городах чемпионата мира по футболу будут работать временные приюты для бродячих животных. В Сочи собрались расширить питомник. Кроме того, на территории адлерской птицефабрики откроют новый приют для бездомных животных.
На курорте создали рабочую группу для отлова безнадзорных кошек и собак, которых будут возвращать владельцам или отправлять в приют. Бездомных собак на курорте будут чипировать и стерилизовать.
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