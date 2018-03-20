СК: Тела в поселке под Краснодаром пролежали в недостроенном доме около месяца

Следственный комитет сообщил подробности уголовного дела о гибели трех мужчин в поселке Российском

В недостроенном доме на улице Тенистой нашли тела трех мужчин. У 37 и 44-летнего погибших были колото-резаные ранения, тела лежали в подвале. Мужчины погибли около месяца назад. В одной из комнат нашли тело 42-летнего бомжа, он умер от пневмонии.

«Следствием будут проверены все версии случившегося, в том числе совершение двойного убийства 42-летним мужчиной и последующая его смерть ввиду имевшегося заболевания», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщали Юга.ру, после обнаружения трех тел возбудили уголовное дело.