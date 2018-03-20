В поселке под Краснодаром нашли три тела. Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в краснодарском поселке Российском нашли три тела

Очевидцы сообщили, что 18 марта на улице Тенистой обнаружили три тела. Двое были с ножевыми ранениями.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая подтвердила информацию об обнаружении тел. Возбуждено уголовное дело, так как у двух погибших были следы насильственной смерти.