В поселке под Краснодаром нашли три тела. Возбуждено уголовное дело

Краснодарский край

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в краснодарском поселке Российском нашли три тела

Очевидцы сообщили, что 18 марта на улице Тенистой обнаружили три тела. Двое были с ножевыми ранениями.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая подтвердила информацию об обнаружении тел. Возбуждено уголовное дело, так как у двух погибших были следы насильственной смерти.

Краснодар Убийство
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