Экс-министру строительства Ставрополья продлили арест на два месяца

Суд в Ставрополе продлил срок содержания под стражей бывшему министру строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Игорю Васильеву

Экс-глава ведомства будет находиться под арестом до 13 мая. В пресс-службе «Интерфаксу» сообщили, что защита Васильева намерена обжаловать решение о продлении срока ареста.

Как сообщали Юга.ру, Игорь Васильев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). 15 июля 2017 года его поместили под домашний арест и отстранили от исполнения обязанностей на время следственных действий. Через месяц под следствие попали и его заместители Андрей Лазуткин и Ирина Коваленко. В ноябре суд заменил домашний арест на содержание под стражей. В декабре прокуратура подала в суд на жену арестованного экс-главы минстроя Ставрополья.

В минэкономразвития Ставрополья 16 ноября 2017 года прошли обыски, связанные, по данным источников, с документами о закупках для краевого перинатального центра (площадкой для проведения таких торгов является министерство экономического развития региона).

Игоря Васильева назначили министром дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в ноябре 2013 года. В 2015 году министерство строительства и архитектуры Ставропольского края упразднили, а его функции передали краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта, после этого Васильев стал министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта края.