На Дону мужчина умер от удара кочергой во время семейной ссоры

Житель Красносулинского района Ростовской области обвиняется в убийстве своего отца

«Предварительно правоохранителями установлено, что отец и сын распивали спиртное, затем между ними завязалась словесная перепалка. Нарастающий конфликт перерос в драку: мужчина схватил металлическую кочергу и несколько раз ударил своего 59-летнего отца. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 статьи 105 УК РФ).