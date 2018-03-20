На Дону мужчина умер от удара кочергой во время семейной ссоры

Ростовская область

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Житель Красносулинского района Ростовской области обвиняется в убийстве своего отца

«Предварительно правоохранителями установлено, что отец и сын распивали спиртное, затем между ними завязалась словесная перепалка. Нарастающий конфликт перерос в драку: мужчина схватил металлическую кочергу и несколько раз ударил своего 59-летнего отца. От полученных травм пострадавший скончался на месте», — сообщает  ГУ МВД России по Ростовской области.

Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 статьи 105 УК РФ).

Следственный комитет Убийство
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