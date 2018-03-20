Трех жителей Ростова-на-Дону заподозрили в создании фиктивных фирм

В Ростове пресечена незаконная деятельность лжепредпринимателей, которые подозреваются в создании фиктивных организаций

«По версии следствия, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, с 2015 по март 2018 года занимались созданием фиктивных организаций, которые не вели реальной коммерческой деятельности и регистрировались на подставных лиц», — сообщает СК РФ.

Они подозреваеются в «незаконном образовании юридического лица» (ст.173.1 ч.1 УК РФ).

Следователь и сотрудники полиции провели 11 обысков дома и в офисах подозреваемых, было изъято более ста поддельных печатей и около ста банковских карт.

В настоящее время проводятся следственные действия.