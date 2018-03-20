В Минводах задержали двух парней с крупной партией наркотиков

Ставропольский край

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В Минеральных Водах полицейские выявили факт незаконного оборота наркотических веществ в крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили данные о том, что два ранее судимых местных жителя могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. При проверке информация подтвердилась.

Подозреваемых задержали во дворе многоэтажки, где они снимали квартиру. При досмотре у мужчин в карманах нашли расфасованные свертки с порошкообразным веществом, подготовленные для сбыта, а также банковские карты, с помощью которых злоумышленники переводили деньги за покупку наркотиков.

Во время обыска в квартире подозреваемых обнаружили еще несколько свертков с порошком, а также предметы и средства для расфасовки. Экспертиза показала, что в свертках был синтетический наркотик общим весом около 24 граммов.

© Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в крупном размере), предусматривающей от десяти до двадцати лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Наркотики Полиция
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