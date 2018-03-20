В Минводах задержали двух парней с крупной партией наркотиков

В Минеральных Водах полицейские выявили факт незаконного оборота наркотических веществ в крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили данные о том, что два ранее судимых местных жителя могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. При проверке информация подтвердилась.

Подозреваемых задержали во дворе многоэтажки, где они снимали квартиру. При досмотре у мужчин в карманах нашли расфасованные свертки с порошкообразным веществом, подготовленные для сбыта, а также банковские карты, с помощью которых злоумышленники переводили деньги за покупку наркотиков.

Во время обыска в квартире подозреваемых обнаружили еще несколько свертков с порошком, а также предметы и средства для расфасовки. Экспертиза показала, что в свертках был синтетический наркотик общим весом около 24 граммов.