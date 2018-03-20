В Ростовской области жителя Украины обвиняют в контрабанде 50 тыс. долларов

Ростовская область

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В Ростовской области утверждено обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины за контрабанду 50 тысяч долларов

«В ходе предварительного расследования установлено, что в январе 2018 года в аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» при посадке на рейс, вылетающий в Тбилиси, у обвиняемого были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 50 000 долларов США, которые изъяты в ходе таможенного контроля», — сообщает Южная транспортная прокуратура.

Мужчину обвиняют в контрабанде «наличных денежных средств» (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ).

Материалы уголовного дела были направлены в Аксайский районный суд. Статья предусматривает большой штраф, ограничение свободы на срок до двух лет либо принудительные работы на тот же срок.

Контрабанда Ростов-на-Дону
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