В Майкопе стартовало голосование за благоустройство зеленых зон

На базе 14 территориальных общественных самоуправлений Майкопа 20 марта будет проходить голосование за благоустройство общественных территорий

В перечне представлены дизайн-проекты реконструкции объектов. К примеру, предлагается проект благоустройства площади Дружбы в центре Майкопа, где планируется полностью изменить фонтан.

Голосование продлится с 8:00 до 19:30. Для участия в нем необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Местным жителям предложат заполнить специальный бланк и выбрать объекты, которые благоустроят в первую очередь. Выбор нужно сделать из 12 общественных территорий.

«От выбора майкопчан зависит очередность благоустройства территорий. Объект, набравший больше всего голосов, будет реконструирован в этом году, остальные — в 2019–2020 годах», — сообщили Юга.ру в минстрое Адыгеи.

Рейтинговое голосование проводится впервые в соответствии с новыми требованиями в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Оно пройдет еще в двух муниципалитетах Адыгеи: 22 марта проголосовать можно будет в администрации поселка Яблоновского, 25 марта — в Энеме, где голосование будет проходить в двух пунктах.

По информации начальника управления ЖКХ министерства строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Адыгеи Руслана Нибо, республике по государственной программе «Формирование современной городской среды» в этом году выделят 245,8 млн рублей. Помимо программных денег эта сумма включает дополнительные средства, предусмотренные в бюджете Адыгеи на благоустройство общественных территорий: для Майкопа — 80 млн рублей, для Адыгейска и всех семи районов республики — по 5 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в ноябре-декабре провели онлайн-голосование за благоустройство общественных зон. В январе было объявлено, что результаты этого голосования аннулированы, а из-за изменения требований федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по всей стране отбор территорий для благоустройства пройдет в измененном порядке — 18 марта, в день выборов президента России.