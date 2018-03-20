В Успенском районе загорелся цех

В селе Успенском 20 марта потушили пожар в частном цеху по производству металлоконструкций

Сообщение о пожаре поступило в 10:22. По предварительным данным, в цеху загорелось электрооборудование. Огонь локализовали в 10:29, потушили — в 10:31. Площадь возгорания достигла 15 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Никто не пострадал. На месте работали шесть человек.