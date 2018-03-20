В Успенском районе загорелся цех

Краснодарский край

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В селе Успенском 20 марта потушили пожар в частном цеху по производству металлоконструкций

Сообщение о пожаре поступило в 10:22. По предварительным данным, в цеху загорелось электрооборудование. Огонь локализовали в 10:29, потушили — в 10:31. Площадь возгорания достигла 15 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Никто не пострадал. На месте работали шесть человек.

МЧС Пожары Успенский район
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