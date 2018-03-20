В Краснодаре после ремонта открыли проезд по улице Уссурийской

В Краснодаре с 20 марта после капремонта возобновили проезд на участке улицы Уссурийской от Яснополянской до Российской

На проезжей части установили новые дорожные знаки, бордюры, завершается ремонт тротуаров. На дороге уложили конструктивный слой асфальтобетонного покрытия, после чего там открыли движение транспорта. Полностью участок заасфальтируют вместе с дорогой по улице Восточно-Кругликовской.

Кроме того, на участке Уссурийской построили новый ливневый коллектор с врезкой в головной коллектор по улице Российской, а также вынесли сети связи и напорной канализации, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что по улице Уссурийской на участке от Российской до 1-го Мая уложили нижний слой асфальтобетона, по обеим сторонам улицы полностью завершили устройство тротуаров.

Дорогу по Уссурийской от 1-го Мая до Яснополянской подготовили под укладку первого слоя асфальтобетона — уложили верхний слой песчано-гравийной смеси. Далее на Яснополянской от Уссурийской до Домбайской перед укладкой асфальта устроят нижнее основание дороги из песчано-гравийной смеси.

Как сообщали Юга.ру, капитальный ремонт на участке улицы Уссурийской от Яснополянской до Российской начался 20 октября 2017 года. Из-за работ было перекрыто движение транспорта.