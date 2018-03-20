В Дагестане предотвратили массовую драку жителей двух сел

Правоохранители 19 марта вмешались в конфликт жителей дагестанских сел Чуни и Цухта

Конфликт из-за родника длится несколько лет. По мнению главы села Чуни Талхата Хайбулаева, родник расположен на территории этого населенного пункта и должен обеспечивать нужды его жителей. Глава села Цухта Абдулхалик Абдулхаликов считает, что кадастровые службы ошиблись при составлении границ. По его словам, в действительности родник находится на границе двух сел.

Между жителями сел 4 августа 2017 года произошла потасовка. А 6 ноября 2017 года жители Чуни опубликовали в интернете обращение, в котором пожаловались на бездействие районных властей.

Мужчины из сел Чуни и Цухта 19 марта собрались на территории, разделяющей два населенных пункта. Между ними начался конфликт. Видео с места происшествия опубликовали на странице «Голос Хасавюрта» в Instagram. На кадрах видно, как мужчин, вооруженных битами и палками, пытаются успокоить сотрудники полиции.

Изданию «Кавказский узел» источник в РОВД Левашинского района сообщил, что периодически жители этих сел поднимали вопрос о спорных участках земель. Но 19 марта конфликт был массовый, ситуация вызвала у сотрудников правоохранительных органов обеспокоенность. На место выезжали полицейские и бойцы Росгвардии.