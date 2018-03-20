В российских школах предложили ввести уроки робототехники

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Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в российских школах уроки робототехники

Об этом рассказала председатель Молодежного парламента Мария Воропаева. Инициативу предложат на круглом столе в Госдуме по обеспечению цифровой экономики квалифицированными кадрами.

«Занятия по робототехнике сегодня внедряют в некоторых школах в качестве дополнительных уроков или кружков. Мы же говорим о внедрении робототехники как отдельной дисциплины. Самое главное — научить детей мыслить подобными понятиями и объектами, ведь такое сознание закладывается с детства. Это как ранняя профориентация — поможет выявить школьников, которые наиболее склонны к такому виду деятельности», — цитирует Воропаеву RT.

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Робототехнику предлагают преподавать со второго по четвертый классы. Возможность попробовать себя в этом увеличивает вероятность, что дети в будущем выберут себе профессию, связанную с цифровой экономикой.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года российские бизнесмены решили разработать свод законов о роботах — так называемый киберкодекс, который призван ввести искусственный интеллект в правовое поле.

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